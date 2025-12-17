Эпидемиолог Подмосковья рассказала правду о гонконгском гриппе в регионе

В связи с сообщениями в СМИ и в соцсетях о росте сезонных заболеваний в Подмосковье главный эпидемиолог министерства здравоохранения Московской области Зинаида Труш дала свои разъяснения, заявив, что ситуация складывается благоприятная, сообщает Telegram-канал «Разборчивым почерком» .

Труш подчеркнула, что ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Московской области стабильна и характеризуется как благоприятная. В регионе наблюдается обычный для этого времени года сезонный рост респираторных инфекций.

Однако текущий уровень заболеваемости на 59% ниже эпидемиологического порога. Труш отметила, что начало сезонного подъема произошло примерно на две недели раньше обычного, но это не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.

В медучреждениях Подмосковья имеется достаточное количество коек для лечения больных гриппом и ОРВИ, а также предусмотрены дополнительные ресурсы в случае увеличения числа заболевших.

Современные вакцины эффективно защищают от всех актуальных штаммов гриппа, распространенных в Московской области, и значительно уменьшают вероятность тяжелого протекания болезни и развития осложнений. В течение декабря еще есть возможность пройти вакцинацию против гриппа в поликлиниках по месту жительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.

