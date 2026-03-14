Эпидемический сезон гриппа пока не завершился в России
В России эпидемический сезон гриппа еще не завершился. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов, сообщает ТАСС.
По словам эксперта, активность респираторных вирусов сохраняется. Поэтому периодический рост числа заболевших ОРВИ ожидаем и находится в пределах сезонной нормы.
В ближайшее время возможны новые всплески заболеваемости, но их интенсивность вряд ли превысит пиковые значения, наблюдавшиеся в разгар сезона.
Чуланов призвал граждан не забывать о мерах профилактики: регулярно мыть руки, использовать маски в общественных местах, соблюдать кашлевой этикет и избегать массовых скоплений людей.
«Если вы заболели, по возможности оставайтесь дома и максимально сократите контакты с другими людьми», — отметил эксперт.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.