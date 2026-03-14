Эпидемический сезон гриппа пока не завершился в России

В России эпидемический сезон гриппа еще не завершился. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов, сообщает ТАСС .

По словам эксперта, активность респираторных вирусов сохраняется. Поэтому периодический рост числа заболевших ОРВИ ожидаем и находится в пределах сезонной нормы.

В ближайшее время возможны новые всплески заболеваемости, но их интенсивность вряд ли превысит пиковые значения, наблюдавшиеся в разгар сезона.

Чуланов призвал граждан не забывать о мерах профилактики: регулярно мыть руки, использовать маски в общественных местах, соблюдать кашлевой этикет и избегать массовых скоплений людей.

«Если вы заболели, по возможности оставайтесь дома и максимально сократите контакты с другими людьми», — отметил эксперт.

