Эндокринологи МОНИКИ обсудили подходы в лечении диабета на конференции в Индии

1 и 2 марта 2025 года в Индии (г. Горакхпур) прошла национальная конференция Индийского общества прецизионной медицины и молекулярной медицины (ISPMMM), в которой приняли участие сотрудники отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ им. Владимирского. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Прецизионная и молекулярная медицина представляют собой передовые подходы к диагностике, профилактике и лечению хронических неинфекционных заболеваний, принимая во внимание уникальные генетические, молекулярные и экологические особенности каждого пациента. Эти направления фокусируются на адаптивных вмешательствах, обеспечивая максимальную эффективность и минимизацию побочных эффектов от лечения. Включение таких технологий, как искусственный интеллект и геномное секвенирование, продолжает улучшать точность диагностики и лечения.

Руководитель отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ им. Владимирского, д. м. н. Инна Мисникова, представила устный доклад на тему «Прецизионная терапия сахарного диабета: хрононутрициология и молекулярный водород». В своем докладе она представила современную концепцию прецизионной медицины диабета, уделив особое внимание роле хронодиеты и метаболитам кишечной микробиоты в поддержании метаболического здоровья. Младший научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ им. Владимирского Светлана Шокур презентовала доклад «Определение концентрации водорода и метана в выдыхаемом воздухе в ответ на различные типы пищевых волокон у пациентов с сахарным диабетом 2 типа». Исследование охватывало возможности мониторинга и применения различных видов пищевых волокон для контроля состояния пациентов с диабетом.

«Международный обмен опытом играет огромную роль в развитии науки и медицины. Участие в конференциях, таких как ISPMMMCON, позволяет нам обогатиться новыми знаниями, расширить профессиональные связи и внедрять прогрессивные методы в клиническую практику для улучшения качества жизни наших пациентов. В то же время это дает нам возможность обсудить осуществление совместных проектов с коллегами из других стран, в частности из Индии», — рассказала руководитель отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ им. Владимирского Инна Мисникова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.