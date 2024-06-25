Эндокринолог рассказала, кому обязательно нужно употреблять клетчатку

Диетолог и эндокринолог Виктория Елисеева заявила, что для восполнения дефицита клетчатки в организме можно включить в рацион фрукты, листовые овощи и цельнозерновые продукты. В пищу также стоит добавлять морковь, запеченный с кожурой картофель или брокколи, сообщает «Вечерняя Москва».

Потребности организма в пищевом волокне могут покрыть 30 г клетчатки в день. Она борется с вредным холестерином и задерживает высвобождение сахаров, благодаря чему человек дольше чувствует себя сытым и соблюдает правильный баланс питания.

Эндокринолог рекомендовала употреблять клетчатку людям, страдающим от диабета. Это вещество поддерживает необходимый уровень глюкозы. Также клетчатка борется с запорами, способна победить вздутие живота и уменьшает сонливость.

Клетчатка содержится не только в фруктах и овощах, но и в кашах, макаронах и твердых сортах пшеницы, отметила диетолог.