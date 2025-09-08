Эксперты оценили эффективность улиткотерапии с африканскими ахатинами

Улиткотерапия с африканскими ахатинами вновь становится популярной в столичных салонах красоты. Врачи объяснили, что процедура дает краткосрочный эффект и не заменяет профессиональный уход, сообщает «Вечерняя Москва» .

В индустрии красоты Москвы растет интерес к улиткотерапии — процедуре с использованием африканских улиток ахатин. Сеансы, стоимость которых начинается от 2 200 рублей, предлагают как в салонах, так и частные косметологи. Курс обычно включает 7–10 процедур с интервалом в два дня.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Елена Соломатина пояснила, что улитки выделяют муцин — секрет с увлажняющим и очищающим действием. В составе слизи содержатся гликолевая кислота, коллаген, эластин и витамины, которые способствуют мягкому пилингу и увлажнению кожи. Однако, по словам эксперта, крупные молекулы коллагена не способны проникать в кожу, поэтому рассчитывать на глубокий омолаживающий эффект не стоит.

Соломатина отметила, что улиткотерапия — это скорее модный спа-ритуал с кратковременным результатом и выраженным эффектом плацебо.

«Человек отдыхает, получает новые ощущения, но серьезные проблемы кожи требуют обращения к профессиональному врачу-косметологу», — рассказала специалист.

Психолог Наталья Искра добавила, что стремление к быстрым результатам часто приводит к поиску «чудо-процедур», однако уход за кожей должен быть комплексным и регулярным. Эксперты советуют не полагаться на улиткотерапию как на универсальное средство, а использовать проверенные методы ухода и консультироваться с профессионалами.