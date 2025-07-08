Эксперты назвали пять неожиданных причин чаще включать рыбу в рацион

Специалисты перечислили важные причины, по которым стоит есть рыбу регулярно. Одна из главных — высокое содержание омега-3 жирных кислот в жирных сортах морской рыбы. Эти вещества обладают доказанным противовоспалительным эффектом, сообщает RT .

Как отметил травматолог-ортопед Владимир Гордеев, включение в меню скумбрии, лосося или сардин помогает уменьшить боль и скованность при болезнях суставов, а также снижает вероятность их травмирования.

Нутрициолог Катерина Падолка рассказала, что рыба благотворно влияет на кожу. Жирные кислоты EPA и DHA борются с воспалением, а витамины E и D, селен и цинк защищают клетки от повреждений.

«Белок из этого продукта важен для формирования коллагена — компонента, отвечающего за упругость и плотность кожи. Такие свойства особенно необходимы при таких состояниях, как акне, экзема и розацеа», — пояснила она.

Кроме того, омега-3 нормализует выделение кожного сала, что актуально для жирной кожи, а жирорастворимые витамины и белок помогают сохранить увлажнённость и эластичность при сухости.

Падолка добавила, что рыба богата селеном, цинком и витамином D. Эти вещества стимулируют выработку Т-клеток, ускоряют заживление ран, снижают риск ОРВИ, защищают от окислительного стресса и уменьшают вероятность аутоиммунных заболеваний.

Как отметила врач по гигиене питания Екатерина Гузман, рыба — редкий продукт, в котором одновременно присутствуют и витамин D, и омега-3. Оба этих компонента участвуют в синтезе серотонина и мелатонина — гормонов, регулирующих сон и бодрствование. Согласно международным исследованиям, люди, употреблявшие рыбу трижды в неделю, засыпали быстрее и не страдали от дневной сонливости.

Гузман также подчеркнула, что омега-3 жирные кислоты играют роль в выработке нейромедиаторов, включая дофамин. Это означает, что регулярное употребление рыбы способно снижать уровень тревожности и даже облегчать симптомы депрессии.