Эксперт рассказала, почему нельзя вылечить аллергию, но можно контролировать

Окончательно излечиться от аллергии невозможно, однако с помощью грамотного подхода можно существенно уменьшить ее проявления, рассказала врач, специалист лаборатории «Гемотест» Александра Филева, сообщает «СтальМедиа» .

«Чтобы контролировать симптомы, применяют антигистаминные препараты — таблетки и капли, назальные спреи. При проявлениях на коже используют кортикостероидные мази и кремы, при респираторных симптомах — бронхолитики, то есть препараты, которые способствуют отхождению мокроты и расширению бронхов», — пояснила эксперт.

Филева также добавила, что в отдельных случаях пациентам назначают аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ). Этот метод предполагает контакт организма с небольшими, безопасными дозами аллергена, что постепенно снижает его восприимчивость к раздражителям.