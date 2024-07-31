Эксперт рассказала о роли искусственного интеллекта в разработке лекарств

Одной из ключевых областей, где искусственный интеллект демонстрирует серьезные перспективы, является разработка лекарств. Об этом РИАМО сообщила врач-маммолог, руководитель медицинского направления СберМедИИ Ольга Пучкова.

«Благодаря алгоритмам машинного обучения и анализу больших объемов данных можно точно предсказывать эффективность потенциальных препаратов и сокращать время, необходимое для их создания», - рассказала эксперт.

Это позволяет быстрее вывести инновационные лекарства на рынок, спасая тем самым жизни миллионов людей.

Еще один вариант – это нахождение нового применения лекарствам, которые не справились с болезнями, против которых они разрабатывались.

«В 2023 году в журнале Pharmaceutics опубликован обзор о технологиях трехмерной печати, которые используются для создания персонализированных лекарств. Нас ждет будущее, в котором модель искусственного интеллекта, изучив все данные пациента из медицинской карты, «напечатает» для него индивидуальное лекарство в 3D-аптеке», - добавила Пучкова.