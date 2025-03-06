Эксперт прокомментировал исследование о возникновении рака из-за татуировок

Тату-мастер: рак кожи скорее вызовет плохой образ жизни, чем чернила для тату

Ученые из Университета Южной Дании и Хельсинкского университета выяснили, что чернила для татуировок могут вызывать рак кожи и лимфому. Однако тату-мастер Владимир Ермак считает, что на развитие онкологии больше влияет образ жизни, который ведет человек, сообщает «ФедералПресс» .

По словам мастера, многие люди с тату являются приверженцами здорового образа жизни — любят спорт, правильно питаются и не имеют вредных привычек.

«Напротив, некоторые люди без татуированных изображений могут находиться в группе повышенного риска из-за нездорового образа жизни или генетических факторов», — указал Ермак.

По данным исследований, рисками для возникновения онкологических заболеваний являются: курение, алкоголизм, хронический гепатит В и С, ВПЧ, злоупотребление солярием, генетика, работа на опасных производствах, плохая экология, а также возраст старше 50 лет.

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