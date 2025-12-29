Эксперт предупредила об опасности салатов с майонезом через два часа на столе

Кандидат фармацевтических наук Мария Золотарева сообщила, что салаты с майонезом и консервированными продуктами могут стать опасными для здоровья уже через 2–3 часа после приготовления, если их оставить на столе при комнатной температуре, сообщает RT .

Эксперт пояснила, что майонез создает благоприятную среду для размножения патогенных микроорганизмов, особенно при температуре от плюс 15 до плюс 30 градусов. Вареные яйца, консервированная рыба и кукуруза содержат много азотистых соединений, что также способствует быстрому росту бактерий.

Золотарева отметила, что уже через два часа при комнатной температуре количество микроорганизмов в салате может достичь опасного уровня. Это особенно опасно для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и ослабленным иммунитетом.

По словам специалиста, безопасный срок хранения салатов с майонезом в холодильнике составляет не более 6–12 часов, а при комнатной температуре — не более двух часов. Добавление свежих овощей и зелени дополнительно сокращает срок хранения, так как они содержат природную микрофлору.

«Для предотвращения отравлений лучше готовить салаты порционно и смешивать ингредиенты непосредственно перед употреблением», — посоветовала Золотарева.

Она также рекомендовала хранить майонезную заправку отдельно и использовать домашний майонез не дольше трех дней. Соблюдение этих правил помогает снизить риск пищевых отравлений без отказа от традиционных праздничных блюд.

