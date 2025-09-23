Эксперт ответила, почему секс после 23:00 вреден для организма

Сексолог Ольга Бурлакова рассказала, что интимная близость в позднее время суток может нарушить сон и замедлить процессы восстановления организма. Это связано с мелатонином — гормоном, чья активность возрастает в темноте. Он играет важную роль в омоложении организма, сообщает Life.ru .

«Чтобы выспаться и не чувствовать себя разбитым на утро, идеально засыпать между 9 и 11 часами вечера, тогда максимально вырабатывается гормон мелатонин, который способствует не только хорошему качественному сну и засыпанию, но и омоложению организма. Именно во сне наш организм восстанавливается, если мы засыпаем в нужное время, то есть в период до 23:00. Получается, заняться сексом можно хоть перед самым сном, главное сделать это до 11 вечера», — пояснила эксперт.

У людей с чувствительной нервной системой поздний секс может стать причиной проблем с засыпанием. Даже позитивные эмоции провоцируют возбуждение, отодвигая момент отхода ко сну. Бурлакова рекомендует перенести время для интимных отношений на более ранний период, предпочтительно до 21:00 — 21:30.

С наступлением темноты начинается выработка мелатонина. В зимний период, когда темнеет раньше, биологические ритмы могут меняться, однако организм лучше всего работает при соблюдении режима. Даже люди с устойчивой нервной системой после пережитого стресса или сильного переутомления могут испытывать трудности с засыпанием. В подобных случаях рекомендуется перенести интимную активность на утренние или ранние вечерние часы, чтобы не препятствовать восстановлению сил, заключила сексолог.