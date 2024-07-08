Эксперт Масальский рассказал россиянам о причинах и лечении аллергии

В понедельник, 8 июля, по всему миру отмечают День борьбы с аллергией, кандидат медицинских наук, секретарь Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России Сергей Масальский рассказал журналистам о самых распространенных видах этого заболевания и его причинах, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, аллергия может начаться в любом возрасте, потому что иммунная система защищает организм от любых воздействий со стороны.

Болезнь начинается, когда иммунитет перестает различать опасные и безопасные бактерии, микробы и паразитов, реагирует на безобидные раздражители – пыльцу, шерсть или животных.

Аллергия может зависеть и от наследственности, но все же чаще появляется в подростковый период или в молодости.

По его словам, антигистаминные препараты облегчают состояние, снимают отеки и неприятные ощущения. Они также хорошо работают при крапивнице и аллергическом насморке.