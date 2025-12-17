Эксперт Маликов: рыба на новогоднем столе не должна стать испытанием для организма

В канун новогодних праздников праздничное меню станет настоящим испытанием для многих россиян. Одно из любимых блюд на стол – это рыба: нарезка, горячее блюдо, салаты с рыбой («селедка под шубой»), различные закуски. Как выбрать рыбу качественную рыбу на стол, чтобы блюдо принесло организму пользу и не нанесла вред. Об этом РИАМО сообщил эксперт в области пищевой промышленности, устойчивого развития и мировой экономики стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС Сергей Маликов.

«В первую очередь необходимо обращать внимание на производство. Где была выращена рыба, имеет ли она искусственное происхождение, или была выловлена в холодных морях/реках. Следующее, на что можно обратить внимание – это количество соли. Как известно, соль задерживает жидкость, а в совместном употреблении с алкоголем это может привести к отекам, повышенному давлению, нагрузке на сердце и почки. Особенно опасен такой новогодний деликатес для тех, кто подвержен гипертонической болезни или у кого нарушена работа лимфатической системы», – сказал Маликов.

Иногда, по словам эксперта, стоит не полениться и сделать самостоятельную засолку рыбы, где можно контролировать количество соли, добавлять по вкусу нужные ингредиенты. К примеру, с красной рыбой хорошо сочетается оливковое или тыквенное масло без ярких запахов.

«Также рекомендую воздержаться от употребления рыбы бездымового копчения, поскольку в ней содержится высокое содержание канцерогенов (бензаперина), ароматизаторов и консервантов, которые могут вызвать проблемы с ЖКТ. Кроме того, многие недобросовестные продавцы используют такой метод готовки для маскировки испорченной рыбы, таким образом скрывая бактериальное заражение. Если выбираете из красных рыб (семга, форель, горбуша), то лучше приобретать охлажденную или однократно замороженную методом шоковой заморозки», – добавил эксперт.

В части качества охлажденной рыбы можно проверить нажатием пальца: рыба быстро восстанавливает форму и остается упругой. Жабры свежей рыбы ярко-розового цвета, глаза чистые и прозрачные, отсутствует слизь, а аромат приятно-морской.

При выборе охлажденных стейков обращайте внимание на плотность прилегания кости к мясу: хорошее мясо плотно прилегает к косточке, без признаков расслоения и дряблости структуры.

«Готовое упакованное филе выбирайте по цвету и структуре: натуральный оттенок, видимые жилки и жировые полоски указывают на качество продукта. Филе должно быть плотным при легком нажатии, упаковка обязательно герметичной», – отметил Маликов.

Занимаясь выбором замороженной рыбы, надо убедиться, что ее окраска естественна, отсутствуют желтые оттенки, пятна потемнения, а глаза ясные и не мутные.