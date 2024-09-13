Эффективность и техника: россиянам раскрыли, как правильно чихать и кашлять

Чихание и кашель — неизменные спутники сезона простуд весной и осенью. Эксперты поделились секретами правильной техники при этих неприятных симптомах, сообщает Общественная Служба Новостей .

Во-первых, во время чихания и кашля следует прикрывать рот и нос, чтобы избежать распространения инфекции. Также это поможет соблюсти правила хорошего тона.

При чихании и кашле желательно использовать одноразовые бумажные платки. В такие моменты лучше отойти от других людей на расстояние 1,5-2 м, что минимизирует риск заражения. При этом бороться с желанием чихнуть не стоит — это вредно для здоровья.

Также не нужно задерживать дыхание при чихании: могут пострадать барабанные перепонки, лопнуть сосуды глаз или в носу.

Кроме того, следует в принципе заботиться о своем здоровье и предпринять соответствующие меры: пройти вакцинацию, не прикасаться руками ко рту, глазам или носу. Во время болезни рекомендуется остаться дома и избегать контактов с уже зараженными.