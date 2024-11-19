Две выездные вакцинации состоятся в селах Клина на текущей неделе

В селах г. о. Клин запланированы две выездные вакцинации на этой неделе. При желании вакцинацию от гриппа можно совместить с 1-м этапом выездной диспансеризации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главный врач Клинской больницы Ольга Стебловская уточнила, что 20 ноября выездная вакцинация жителей состоится в селе Воздвиженское в местном ФАПе по адресу: с. Воздвиженское, улица Советская, дом 21.

21 ноября выездная бригада медиков Клинской больницы будет работать в деревне Покровка, в здании ФАПа по адресу: д. Покровка, ул. Покровская, дом 30.

«На минувшей неделе выездные вакцинации медики Клина провели в 12 сельских населенных пунктах округа Клин. В настоящее время уже порядка 50 000 жителей округа привились от гриппа и получили консультации по здоровому прохождению эпидсезона с традиционным подъемом вирусных и респираторных инфекций. Вакцинопрофилактика в настоящее время является самым эффективным способом защитить здоровье», — уточнила Ольга Стебловская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.