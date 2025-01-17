Две новые машины скорой помощи пополнят автопарк подстанции Коломны

Две специализированные газели NN класса «В» с медицинским оборудованием поступят в распоряжение специалистов регионального объединения № 6 областной станции скорой медицинской помощи, которая базируется в Коломне, сообщает пресс-служба администрации округа.

«За последний месяц это третья поставка новых автомобилей: две машины к нам поступило в декабре, две — в начале января и в ближайшие дни будем принимать еще два спецавтомобиля», — рассказал руководитель регионального объединения станции СМП Дмитрий Чернецов.

Машины для скорой помощи были закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева благодаря национальному проекту «Здравоохранение». В новых автомобилях установлены дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких, а также другая медицинская техника, предназначенная для оказания экстренной помощи во время транспортировки пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.