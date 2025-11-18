Две ИИ-системы для диагностики травм представили в Москве

В Москве представили пару инновационных ИИ-систем, предназначенных для повышения точности выявления травм голеностопа и запястья. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, отметив, что новые разработки позволят специалистам-рентгенологам в автоматическом режиме фиксировать повреждения и производить необходимые замеры, пишет «Царьград» .

В российской столице презентовали два новейших ИИ-инструмента, нацеленных на снижение риска осложнений у пациентов с травмами, с акцентом на обнаружение костных повреждений в области голеностопного и лучезапястного суставов.

По словам Раковой, уже более 5 лет цифровые технологии служат подспорьем для московских рентгенологов, особенно в процессе анализа медицинских изображений.

«Алгоритмы автоматически пометят поврежденные участки и проведут необходимые измерения, даже если на снимке имеются признаки нескольких переломов одновременно», — добавила Ракова.

На сегодняшний день в арсенале московских врачей-рентгенологов имеется более 60 ИИ-сервисов. Ракова отметила, что некоторые из них способны дифференцировать здоровое состояние от патологического, а другие — определять параметры и границы аномалий.

