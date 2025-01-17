Два новых современных автомобиля предоставили службе скорой помощи в Королеве

На Королевскую подстанцию скорой медицинской помощи поступили две новые машины марки «Газель», которые оснащены современным медицинским оборудованием. Новые автомобили предназначены для оказания экстренной помощи и включают в себя аппарат ИВЛ, компактный дефибриллятор, специальный вакуумный матрас для пациентов с тяжелыми травмами, а также кардиограф, позволяющий в режиме реального времени передавать результаты исследований и получать заключения специалистов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ноябре прошлого года также были переданы два новых автомобиля. Сейчас автопарк Королевской подстанции полностью обновлен.

В настоящее время в распоряжении службы находятся 22 автомобиля, все они не старше 3 лет. Из них 17 ежедневно выходят на линию.

Благодаря новым автомобилям медики смогут быстрее добираться до пациентов и оказывать им необходимую помощь.

Приобретение автомобилей стало возможным благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения в 2024 году. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, до конца 2024-го в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин „скорой“», — сказал губернатор.