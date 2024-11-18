Два фельдшерских здравпункта откроют в Волоколамском округе в 2025 году

Новые объекты здравоохранения, оснащенные всем необходимым для качественного обслуживания пациентов и комфортной работы персонала, будут построены в деревне Курьяново и селе Ильинское Волоколамского округа в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Здравпункты возведут в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

В них разместятся кабинеты врачей, процедурная, прививочный кабинет, стерилизационная комната, помещение для персонала.

Новые медучреждения позволят повысить качество и доступность медицинской помощи для жителей сельских территорий.

Всего в Подмосковье планируется построить 10 новых фельдшерских здравпунктов в следующем году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.