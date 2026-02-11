«Дракула в мире бактерий»: чем грозят запущенные стоматологические проблемы
Врач Никонов: запущенные проблемы с зубами повышают риск атеросклероза
Представитель Минздрава Нижегородской области Алексей Никонов в Telegram-канале «Бокал прессека» рассказал, что пациенты с запущенными стоматологическими проблемами подвержены повышенному риску атеросклероза и скачков артериального давления, сообщает ИА «Время Н».
По его словам, откладывая визит к дантисту, можно столкнуться с системной воспалительной реакцией.
Никонов особо выделил бактерию Porphyromonas gingivalis, известную как «Дракула в мире бактерий».
«От зуба до инфаркта — один шаг», — заключил он.
