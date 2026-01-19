Дополнительная прохлада: как охлаждающая маска помогает при мигрени

Врач-терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко рассказал, что охлаждающая маска может облегчить симптомы мигрени, если использовать ее правильно.

На маркетплейсах все чаще появляются охлаждающие маски, которые обещают снять головную боль при мигрени. Кузьменко пояснил, что мигрень — это не просто головная боль, а интенсивная, часто пульсирующая боль с одной стороны головы, сопровождающаяся светобоязнью, тошнотой и повышенной чувствительностью к звукам. Приступы могут длиться от нескольких часов до суток, а обычные обезболивающие не всегда эффективны.

Врач отметил, что при мигрени важно соблюдать режим: находиться в темном, прохладном и тихом помещении, чтобы снизить нагрузку на организм. В таких условиях охлаждающая маска действительно может помочь.

«Маска создает дополнительную прохладу, перекрывает свет и помогает человеку оставаться в покое. Это соответствует основным рекомендациям при приступе мигрени», — пояснил Кузьменко в эфире радио Sputnik.

Врач также предупредил, что маску нельзя использовать слишком холодной. Если она только что из морозильника, есть риск получить холодовое обморожение кожи. Перед применением маску следует убедиться, что она просто прохладная, а не ледяная.

