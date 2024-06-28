Донорская акция состоится в Ленинском округе 3 июля

В Ленинском городском округе 3 июля состоится донорская акция, в которой смогут принять участие все желающие. Такие акции регулярно проводятся в округе. Сдать кровь можно будет с 9:00 до 12:00, сообщает пресс-служба главы Ленинского округа Станислава Каторова.

«Донорская кровь — это шанс на жизнь для многих людей. Компоненты крови спасают жизни при травмах, ожогах и тяжелых заболеваниях. Без поддержки доноров мы не сможем обеспечить нуждающихся необходимыми компонентами крови. В Ленинском округе всегда много готовых помочь — здесь каждая акция донорства крови встречается с ожиданием и благодарностью», — приводятся в сообщении слова главного врача видновской клинической больницы Бутая Гайдаровича.

Он напомнил, что накануне сдачи крови или ее компонентов необходимо пить больше жидкости и ужинать как обычно, но обязательно исключить из рациона жирные блюда и острые продукты. Также очень важно хорошо выспаться.

Акция пройдет во Дворце спорта «Видное» по адресу: г. Видное, ул. Олимпийская, д. 4 (центральный вход). Донорами могут стать лица возрастом 18+, имеющие при себя паспорт. Всем сдавшим кровь безвозмездно предоставляется справка-освобождение от работы на два дня и денежная компенсация на дополнительное питание. Предварительная запись желающих стать донорами крови производится по телефонам: +7 906 759-15-99, +7 (926) 024-91-11.

В пресс-службе добавили, что в течение года на территории Ленинского городского округа проводится примерно 10 акций по донорству крови и ее компонентов. Только за 2023 год было собрано более 200 литров этой жизненно важной жидкости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.