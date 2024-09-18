Донорская акция пройдет в Королеве 23 сентября

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В Королеве пройдет донорская акция «Спасибо Донор» 23 сентября с 9:00 до 11:00 в ЦДК им. М. И. Калинина (ул. Терешковой д. 1, главный вход), сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция поможет пополнить запасы крови и привлечь внимание общества к той важной миссии, которую выполняют доноры, ведь донорская кровь нужна постоянно. Кровь одного донора делят на компоненты и благодаря этому можно спасти жизнь 4-5 пациентам.

Стать донором крови сможет любой желающий совершеннолетний гражданин РФ весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации.

Мероприятие организовано Московским областным центром крови, отделением переливания крови Королевской больницы и молодежным центром «Космос».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.