Донорская акция «Маршруты к сердцу» состоялась в Подмосковье

В «Мострансавто» 11 декабря 2024 года при поддержке команды проекта «Лидеры-доноры» состоялась благотворительная акция по сдаче крови «Маршруты к сердцу», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Пункт приема крови от Московского областного центра крови был развернут в центральном офисе компании. В благотворительной акции поучаствовали 55 сотрудников предприятия, в том числе работники различных филиалов, аппарата управления, а также руководители компании. Кроме того, к акции Мострансавто присоединились коллеги из Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области и Комитета по ценам и тарифам Московской области.

Весь процесс: заполнение документов, лабораторное обследование, прием у врача, сама кроводача — занимал не более 40 минут. Каждый донор сдал 450 миллилитров крови. За один день было собрано более 24,75 литров крови. По правилам, после сдачи крови донор получает справку на два дня оплачиваемого отдыха и денежную компенсацию на питание.

Поскольку акция «Мострансавто» состоялась накануне Нового года, доноры смогли принять участие и в «Елке желаний» для детей с ограниченными возможностями здоровья центра АФКСиТ «Олимп» г. Чехов.

Первая благотворительная акция «Маршруты к сердцу» «Мострансавто» была проведена в октябре 2015 года. Она стала доброй традицией компании. Благодаря активности работников пассажирской отрасли региональный банк крови регулярно пополняется. Есть в «Мострансавто» и Почетные доноры РФ, это те, кто сдал кровь более 40 раз.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.