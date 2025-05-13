Доля локализованных дженериков на рынке РФ выросла до 70%

В России за 6 лет доля локализованных дженериков на рынке увеличилась с 62% до 70% в натуральном выражении, пишет газета «Ведомости» .

Такие показатели отметили аналитики DSM Group. В 2024 году число локализованных дженериков составило 19 753 позиции против 19 036 в 2018 году. В маркетплейсе «Здравсити» уточнили, что самый заметный рост продаж таких препаратов в прошлом году был в сегменте противодиабетических средств: плюс 118% относительно 2023 года.

В денежном выражении объем отечественного рынка дженериков за минувший год оценивается примерно в 1,2 млрд рублей (около 50% фармрынка в целом), отметили в «АльфаРМ». А годом ранее он был 0,8 трлн рублей (36% рынка).

По мнению директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, среди ключевых стимулов развития рынка дженериков в России — изменение логистических цепочек, которое произошло в 2022 году. Хотя санкции практически не затронули фармотрасль напрямую, рост стоимости на перевозки сказался на цене иностранных препаратов.

По прогнозам экспертов, в стране ожидается активное развитие рынка дженериков в ближайшие годы. Будет расти ассортимент препаратов, производимых в РФ.