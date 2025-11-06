Доля изношенного медоборудования в госучреждениях достигла 24,8%

За четыре года реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» доля медоборудования с истекшим сроком эксплуатации в государственных медучреждениях сократилась с 35,1% до 24,8%, сообщает газета «Известия» .

Несмотря на прогресс, целевые показатели не достигнуты — в 2024 году регионы закупили 41 тысячу единиц техники вместо запланированных 48 тысяч. Основными проблемами остаются отсутствие российских аналогов сложного диагностического оборудования, таких как МРТ-аппараты, и сохраняющиеся логистические сложности.

Программа, изначально рассчитанная до 2024 года, продлена до 2030 года с дополнительным финансированием в полмиллиарда рублей. Наибольший спрос сохраняется на КТ, МРТ и рентген-аппараты, при этом доля отечественной техники в закупках постепенно растет — с 57% в 2024 году до 63% в текущем.

В регионах ситуация неравномерна: если в Санкт-Петербурге износ оборудования составляет около 23%, то в Забайкальском крае этот показатель достигает 40%, указывает издание.