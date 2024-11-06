Долголеты связали шерстяные вещи для недоношенных детей в роддоме Серпухова

Серпуховские мастерицы из Центра социального обслуживания и реабилитации «Серпуховский» под руководством Инны Юнашевой и в рамках партийных проектов «Здоровое будущее» и «Женское движение с Единой Россией» изготовили более 80 комплектов для малышей. Эти крохотные, яркие шапочки и носочки уже сегодня передали в Серпуховский родильный дом. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для вязания использовались специальные детские нитки, которые безопасны для новорожденных.

«В нашем роддоме очень нуждаются в миниатюрных носочках и шапочках для детей, которые родились раньше времени — „торопыжек“. По словам неонатологов, с первых минут жизни очень важно согревать новорожденных. Конечно, в кювезах малюткам не холодно, там поддерживается постоянная температура в 32-34 градуса. Но механизм терморегуляции у недоношенных младенцев не отлажен, и необходимо сохранять тепло, которое улетучивается из крохотного тельца. Иначе организм будет тратить время на согрев, а не на рост и развитие. Именно вязанные вещи из натуральной шерсти помогают родившимся недоношенным деткам сохранять тепло и оказывают легкое воздействие на нервные окончания, что помогает малышам быстрее набираться сил», — прокомментировала депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова.

Координатор партпроекта в муниципалитете «Женское движение с Единой Россией», заместитель главы Серпухова Татьяна Орлова поблагодарила за помощь долголетов округа.

«Именно они находят время подумать о других. Необходимые теплые вещи связали: Наталья Леонидовна Касьянова, Алла Ивановна Гамзина, Галина Ивановна Наумова, Анна Карповна Попович, Ципаева Тамара Николаевна, Гладкова Евгения Николаевна, Сорокина Наталья Гелиевна, Савельева Галина Олеговна», — перечислила Орлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.