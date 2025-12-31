Доктор Мельникова: от отравления алкоголем может помочь кокосовая вода

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова напомнила, что утро после вечеринки с алкоголем нередко может сопровождаться неприятными ощущениями в виде похмелья, так как спиртное запускает в организме процессы интоксикации, пишет газета «Известия» .

По ее словам, если после вечеринки концентрация этанола в крови будет в пределах 2–2,5%, то справиться с последствиями обильных возлияний можно своими силами. Для облегчения состояния нужно помочь организму восстановиться. Один из ключевых пунктов — восполнение жидкости. Обильное питье помогает снизить обезвоживание, возникающее под действием алкоголя.

Как пояснила доктор, в этом же направлении работают напитки с электролитами, среди них кокосовая вода или спортивные изотоники. Это питье возвращает в норму солевой баланс и поможет уменьшить выраженность симптомов похмелья.

«Полезно включить в рацион продукты, насыщенные антиоксидантами. Свежие ягоды, цитрусовые, зеленые овощи вроде шпината и капусты поддерживают работу клеток и уменьшают воспалительные процессы. Хорошим вариантом станут и легкие бульоны: куриные или овощные супы помогают справиться с головной болью, слабостью и одновременно восполняют питательные вещества», — посоветовала Мельникова.

Она подчеркнула, что кофеин лучше ограничить. Он, несмотря на кажущуюся бодрость, может усилить обезвоживание организма. Гораздо мягче подействуют травяные чаи или напитки без кофеина.

Еще важно помнить и о полноценном отдыхе. Восстановлению поможет сон.

При этом, как отметила врач, ни один из перечисленных методов не является «волшебной таблеткой». Они могут только облегчить симптомы, но не отменяют главное: много алкоголя — очень вредно для здоровья. важна умеренность.

