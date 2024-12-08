«Добрая комната» появилась для детей еще в одной подмосковной поликлинике

В городском округе Щелково открыли «Добрую комнату» на базе детской поликлиники № 1, расположенной на улице Фрунзе, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В комнате яркие стены и пол, а также множество игрушек: игрушечная кухня, конструкторы, раскраски и другие предметы для творчества. Это поможет детям отвлечься от переживаний перед посещением врача.

Проект реализуется на территории Московской области с 2019 года. В Щелковской больнице это уже третья «Добрая комната». Первая появилась в 2022 году в поликлинике на Пролетарском проспекте.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.