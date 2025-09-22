До 13 лет: депутат предложила планово вакцинировать девочек-подростков от ВПЧ

Член комитета по здравоохранению, депутат Госдумы Юлия Дрожжина заявила, что в России стоит внести в национальный календарь прививок вакцинацию от вируса папилломы человека для девочек-подростков. Прививку нужно делать в 11-12 лет, до начала половой жизни, сообщает Life.ru .

«В России от любой прививки можно законно отказаться. Но национальный календарь составлен специалистами для защиты и самого человека, и его окружения», — сказала спикер.

По ее словам, прививка сможет снизить риск заражения и развития онкологических заболеваний, сама депутат уже позаботилась о племяннице и планирует вакцинацию дочери со временем.

Вирус папилломы человека, передающийся половым путем, представляет собой широко распространенную инфекцию. Его считают основной причиной возникновения рака шейки матки, и он также может привести к образованию злокачественных опухолей в горле, полости рта и прямой кишке.

Чтобы уменьшить онкологические риски, Всемирная организация здравоохранения советует проводить массовую вакцинацию среди подростков.

