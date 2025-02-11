Для сна и против стресса: эксперт рассказала о пользе цифрового детокса
Эксперт по управлению семейным капиталом Светлана Петрова заявила, что отказ на один день от гаджетов может очень положительно повлиять на психику человека: улучшится сон, удастся избавиться от стресса и тревожности, сообщает «Вечерняя Москва».
По ее словам, излучаемый электронными устройствами синий свет нарушает естественный цикл сна, а постоянная проверка телефона мешает расслабиться. Отложив телефон, человек дает мозгу восстановиться, после сна он чувствует себя более отдохнувшим.
Кроме того, постоянные обновления и уведомления на телефоне создают ощущение срочности, это повышает общий уровень стресса и не дает мозгу отключиться. Отказ от гаджета позволит сосредоточиться на других занятиях.
Еще одна весомая причина организовать цифровой детокс — это повышение продуктивности: он даст возможность вернуть фокус на дело и дать простор вдохновению.