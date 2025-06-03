Для иммунитета и зрения: диетолог рассказала о неочевидной пользе редиса

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что сезонный овощ редис отличается множеством полезных свойств: он помогает защитить ДНК человека от разрушения, содержит до четверти суточной нормы витамина C, витамины группы B, магний, калий и фолиевую кислоту, сообщает «Вечерняя Москва».

«Еще в редисе содержится бета-каротин — предшественник витамина A, отвечающего за иммунную систему и сумеречное зрение. Он защищает кожные покровы и слизистые от проникновения вирусов в организм», — добавила доктор.

По ее словам, в редисе есть органические масла, например, горчичное, которое придает овощу интересный вкус, улучшает пищеварение и обладает бактерицидным свойством.

Сок редиса используют как отхаркивающее и антибактериальное средство, он помогает облегчить заболевание. Также он обладает мочегонный эффектом и полезен при проблемах с мочевым пузырем.