Для иммунитета и сердца: диетолог рассказала о пользе красной икры

Врач-диетолог Людмила Денисенко заявила, что красная икра — это не только вкусное блюдо на праздник, но и очень полезный для здоровья продукт: она повышает иммунитет в холодное время и в период простуд, а также благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, сообщает kp.ru .

«Одна из главных ценностей красной икры — легкоусвояемый белок, из которого она состоит на 30%. А еще в ее составе едва ли не полный витаминный комплекс, который так необходим организму», — сказала доктор.

По ее словам, в икре также содержится много фолиевой кислоты: она необходима плоду во время беременности, а лецитин способствует эффективной работе мозга и сердца. Витамины A, C, E, D и группы B повышают иммунитет, аминокислоты, йод и селен необходимы организму.

С другой стороны, в больших количествах икра уже вредна: врач рекомендует ограничиться 3-4 бутербродами в день, то есть съедать 40-50 граммов или 4 столовых ложки продукта.

