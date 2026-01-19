Для будущих мам из группы риска: НИПТ стал бесплатным с 2026 года

С 2026 года беременные россиянки, входящие в группы риска по здоровью, смогут бесплатно пройти высокоточный неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) в рамках программы ОМС. Обследование необходимо будущим мамам, ребенок которых может родиться с генетическими нарушениями, сообщает «Царьград» со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава по репродуктивному здоровью Наталью Долгушину.

Современная диагностика по крови матери будет назначаться в тех случаях, когда результаты традиционного комбинированного скрининга выявили среднюю или высокую вероятность генетических отклонений у плода. Ранее за этот дорогостоящий метод семьям в большинстве регионов приходилось платить самостоятельно.

НИПТ считается одним из самых безопасных и точных способов выявления патологий и эффективен уже с 10-й недели беременности. Тест применим даже при многоплодной беременности (двойни и тройни).

«Этот метод, который проводится по обычному анализу крови из вены матери, позволяет с минимальной погрешностью оценить риск наиболее распространенных генетических синдромов», — рассказали в министерстве здравоохранения.

Несмотря на высокую достоверность, НИПТ классифицируется как скрининговый метод. Если тест укажет на наличие патологии, пациентке будет предложена дополнительная инвазивная диагностика для окончательного подтверждения диагноза перед принятием врачебных решений.

