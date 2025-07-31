Длинная ночь: сомнолог раскрыл секреты древнего сна

Доктор медицинских наук, врач-сомнолог, профессор Роман Бузунов заявил, что с течением времени у человека значительно изменились привычки сна: древние люди ложились спать и просыпались два раза в сутки — например, чтобы проверить, не погас ли костер, а сегодня этот ритуал остался только в виде сиесты в жарких странах, сообщает Общественная Служба Новостей .

«К вечеру темнело, люди устали, заняться вроде как уже нечем, смартфона под рукой нет, интернета нет. Вот и ложились спать. Но ночь может быть очень длинной. Если мы говорим, например, про экватор, то там 12 часов день, 12 часов ночь. А человеку 12 часов спать не надо, просто физиологически», — объяснил доктор.

По его словам, с развитием цивилизации двухфазный сон вошел в противоречие с социальными обязательствами, но для здоровья имеет значение не количество засыпаний, а продолжительность сна.

Главное — не сокращать время сна в надежде, что меньшего количества часов хватит, чтобы выспаться: недосып все равно догонит, заключил эксперт.