Директор медколледжа рассказала, почему не хватает фельдшеров скорой помощи

Директор областного медицинского колледжа Ирина Левина рассказала, что фельдшеры скорой помощи остаются самой дефицитной медицинской специальностью в Свердловской области, поскольку молодые специалисты не спешат устраиваться в неотложку из-за опасений за свою безопасность, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

Директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Левина сообщила, что в регионе наиболее остро ощущается нехватка фельдшеров скорой помощи. По ее словам, выпускники часто отказываются работать в неотложке, опасаясь за свою безопасность.

«Для того чтобы фельдшеры скорой помощи работали долго, даже самый приверженный этой специальности человек очень нуждается в признании важности этой специальности, и еще — в хорошем отношении населения», — отметила Левина.

Она считает, что изменить ситуацию могло бы приравнивание фельдшеров скорой помощи к сотрудникам полиции, чтобы нападения на них наказывались по аналогии с нападениями на правоохранителей.

«Это помогло бы. Не должен человек чувствовать себя на такой передовой незащищенным», — пояснила Левина.

Также Левина поддержала идею обязательной отработки студентами-бюджетниками в государственных больницах. Она подчеркнула, что в современной медицине специалисты могут зарабатывать достойно, особенно если получают дополнительные квалификации уже на старте карьеры.