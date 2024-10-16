Династия врачей с общим стажем в 80 лет трудится в Реутове

Врач-реаниматолог-анестезиолог стационара № 2 Центральной городской клинической больницы города Реутов Иван Прокопчук, медицинская сестра отделения функциональной диагностики Центральной городской клинической больницы города Реутов Екатерина Прокопчук — мама и сын, которые свою жизнь посвятили особой миссии — лечить людей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.

В медицину Екатерина пришла тоже не случайно, ее мама работала медсестрой много лет. Глава этой удивительной семьи — Василий Прокопчук тоже связан с системой здравоохранения. Он работает автослесарем подстанции скорой медицинской помощи Центральной городской клинической больницы города Реутов.

Общий трудовой стаж у медицинской династии Прокопчук — 80 лет. Ежедневно члены семьи вместе делают все возможное, чтобы горожане получали качественную медицинскую помощь.

Екатерина проводит исследования функций внешнего дыхания, ЭКГ, холтеровское мониторирование. Ее сын Иван — врач-реаниматолог-анестезиолог по зову сердца в августе отправлялся в Курскую область, туда, где он на тот момент был так необходим. Отец семейства ежедневно следит за состоянием машин «скорой помощи», чтобы коллеги его родных могли как можно быстрее оказать помощь тем, кто ее очень ждет.

Такая преемственность поколений и преданность специальности — повод для гордости за реутовчан.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.