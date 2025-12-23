Диетологи Подмосковья рассказали, как сохранить здоровье в праздничные дни

С 22 по 28 декабря в Подмосковье проходит неделя популяризации здорового питания. Врачи отмечают, что праздничные застолья могут привести к дискомфорту, набору веса и обострению хронических заболеваний без должного контроля за рационом.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева подчеркнула, что детский организм особенно чувствителен к резким изменениям в питании. По ее словам, переедание сладкого и жирного может вызвать расстройство желудка, нарушение сна, раздражительность и снижение иммунитета.

Специалисты советуют заранее планировать праздничное меню, включая легкие закуски с клетчаткой и ограничивая жареные, копченые и острые блюда. Врачи рекомендуют чередовать прием пищи с прогулками и активными занятиями для улучшения пищеварения.

Врач-диетолог Анна Басова отметила, что важно не запрещать себе любимые блюда, а заменять их более полезными вариантами — свежими овощами, нежирными белковыми продуктами и цельнозерновыми блюдами. Она также советует не пропускать основные приемы пищи, чтобы избежать переедания, и есть небольшими порциями, тщательно пережевывая пищу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.