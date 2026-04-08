Диетологи оценили пользу и риски косточки авокадо

Диетологи и ученые заявили, что косточка авокадо содержит антиоксиданты, но ее безопасность и польза для организма не доказаны. Большинство специалистов рекомендуют употреблять только мякоть плода, сообщает Общественная Служба Новостей .

Авокадо ценят за витамины, полезные жиры и клетчатку. Однако вокруг косточки плода идут споры: одни считают ее источником антиоксидантов и полифенолов, другие предупреждают о возможной токсичности.

Специалисты отмечают, что в ядре действительно есть биологически активные вещества. При этом их усвоение вызывает сомнения, так как ткани косточки плотные и трудно перевариваются.

Кроме того, в ядре содержатся соединения, которые в больших дозах могут вызвать раздражение желудка и другие нежелательные реакции. Достоверных клинических исследований, подтверждающих безопасность регулярного употребления косточки, пока нет.

Врачи подчеркивают, что основная польза авокадо сосредоточена в мякоти. Именно ее рекомендуют добавлять в салаты, тосты и смузи.

Тем, кто все же хочет попробовать косточку, советуют предварительно очистить, высушить и измельчить ее, а затем использовать не более половины чайной ложки порошка. Перед экспериментами с продуктом специалисты рекомендуют проконсультироваться с врачом, особенно при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и склонности к аллергии.

