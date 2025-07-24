Диетолог Соломатина рассказала, как правильно готовить полезный компот

Компот можно считать полезным напитком, если готовить его правильно. Диетолог Елена Соломатина рассказала, что при приготовлении компота нужно использовать минимум сахара и лучше варить его на слабом огне, сообщает сайт « Узнай.ру ».

Соломатина отметила, что при нагревании некоторые полезные вещества, например витамин C, теряются, другие компоненты фруктов и ягод становятся даже полезнее после термической обработки. Антиоксиданты — бета-каротин, ликопин и лютеин — после варки только усиливают свои свойства.

Поэтому компоты из облепихи, абрикосов и красных ягод не просто сохраняют, а даже увеличивают свою пользу. Несмотря на неоднозначность влияния тепловой обработки, в целом компот остается источником витаминов, минералов и других полезных веществ.

По словам диетолога, для сохранения пользы компота нужно правильно его готовить. Медленное нагревание помогает извлечь полезные вещества — магний, калий и пектины. Посуда для приготовления тоже играет важную роль. А вот что может испортить пользу напитка — так это большое количество сахара. Он действует как окислитель и разрушает клетки, противодействуя защитным свойствам антиоксидантов.

«Если хочется чуть подсластить, можно добавить немного стевии уже после приготовления», — добавила врач.