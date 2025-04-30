Диетолог Соломатина: при заболеваниях ЖКТ есть много зелени не рекомендуется

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что в укропе и петрушке содержится богатый комплекс витаминов и минералов, способный укрепить иммунитет и улучшить работу нервной системы. Однако даже к приему такой полезной пищи существуют определенные противопоказания, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Клетчатка играет важную роль в рационе человека. Она в большом количестве содержится в такой зелени, как петрушка и укроп. Клетчатка способствует выведению из организма избыточного количества сахаров, жиров, соли и тяжелых металлов. Тем не менее при некоторых болезнях ЖКТ избыточное потребление клетчатки может быть противопоказано, предостерегла диетолог.

Укроп обладает более щадящим воздействием на организм, чем петрушка. Несмотря на это, возможна индивидуальная непереносимость продукта, хотя аллергия на укроп встречается редко.

По словам Соломатиной, петрушка имеет выраженный мочегонный эффект. Это необходимо принимать во внимание людям с болезнями почек, особенно при наличии камней. В то же время петрушка может быть полезна при предрасположенности к инфекциям мочевого пузыря и заболеваниям мочевыводящих путей.

«Ничего не случится, если вы съедите одну веточку петрушки. Нежелательные реакции могут возникнуть у людей, которые делают настои из петрушки, смузи и соки», — заключила диетолог.