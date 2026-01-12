Диетолог Семирядов посоветовал использовать «правило тарелки» после праздников

Семирядов объяснил, что «правило тарелки» — универсальная система питания, которая не требует подсчета калорий и строгих ограничений. По его словам, этот подход позволяет мягко вернуться к здоровому питанию после праздничных застолий.

«Тарелка условно делится на три части: 50% — овощи, желательно свежие, не термически обработанные, 25% — белковая часть, это может быть рыба, птица, яйца, морепродукты или нежирное мясо, последние 25% — сложные углеводы, например, цельнозерновые крупы, твердые макароны, картофель или батат. Дополнительно рацион дополняют полезные жиры: орехи, семена, немного оливкового масла или небольшая порция темного шоколада», — пояснил Семирядов в эфире радио Sputnik.

Эксперт посоветовал собирать такие тарелки три-четыре раза в день, делая акцент на овощах и белке. Он также рекомендовал подавать соусы отдельно, чтобы снизить калорийность блюд, и соблюдать умеренность в питании. Такой подход, по мнению Семирядова, помогает выстроить здоровый рацион после праздников.

