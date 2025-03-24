Диетолог развеяла миф о легком похудении с помощью долгих горячих ванн

Диетолог Мухина: похудение с помощью долгих горячих ванн подходит далеко не всем

Известный российский диетолог Марият Мухина развеяла миф о легком похудении с помощью долгих горячих ванн. По ее мнению, подобный способ «вызывает недоумение с точки зрения науки и физиологии» и может быть крайне опасен, сообщает Инфо24 .

В СМи ранее распространились сообщения, ссылающиеся на советы западных ученых, утверждающих, что часовое пребывание в ванне с температурой воды в 40°C позволяет израсходовать 150 калорий, что эквивалентно получасовой пешей прогулке, 20 минутам плавания или 15 минутам бега, а пятнадцатиминутный горячий душ якобы сжигает около 320 калорий.

Мухина опровергла эти утверждения, назвав расчеты некорректными.

По ее словам, в течение получасовой прогулки можно потерять до 300 калорий, а во время бега — до 700, в зависимости от интенсивности движений рук и скорости. При большом весе 2000 шагов приравниваются к 500 калориям. Это несопоставимо с простым нахождением в ванне, подчеркнула эксперт.

Мухина также отметила, что на количество калорий, сжигаемых в результате терморегуляции, влияет толщина подкожной жировой прослойки, и привела в пример людей с весом 100 кг и пациентов с крайне тяжелой формой ожирения, вес которых достигает 300 кг.

По словам диетолога, утверждения о сжигании 150 калорий за час в ванне с водой 40 градусов тепла базируются на данных о скорости обмена веществ.

«Однако нужно понимать, что значительная часть израсходованных калорий происходит от работы сердечно-сосудистой системы, которая активизируется, пытаясь справиться с перепадом температуры. Также перегрев создает риск обезвоживания и дисбаланса электролитов. Происходит кардионагрузка — но сердце при этом может не выдержать, и возникнет либо риск перегрева, либо аритмия, либо сердечный приступ, поэтому данный вид похудения подходит далеко не всем!» — предостерегла она.

Кроме того, Мухина подчеркнула, что пассивное лежание в горячей ванне не имеет ничего общего с аэробными активностями, такими как ходьба или бег, которые задействуют различные группы мышц и активно стимулируют микроциркуляцию и движение лимфы, что особенно важно для людей с избыточным весом.

Специалист также подвергла критике заявление о том, что 15 минут под струями горячей воды в душе якобы позволяют избавиться от 300 калорий. По ее словам, для достижения подобного уровня расхода энергии необходима не только высокая температура, но и интенсивный поток воды с напором 5-7 атмосфер, что соответствует душу Шарко, применяемому в физиотерапевтических кабинетах, а не в домашних условиях. Обычный душ, даже с использованием горячей воды, не способен вызвать аналогичный метаболический эффект, заявила эксперт.

По ее мнению, подобные «одиозные» эксперты вводят в заблуждение людей с лишним весом, создавая ложное впечатление о легкости избавления от ожирения, что лишь усугубляет вредные привычки и снижает мотивацию к реальному оздоровлению посредством диеты, аппаратных процедур и адекватной физической активности. Необходимо помнить о важности комплексного подхода к снижению веса, который включает сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки, детокс-процедуры, обследование и коррекцию дефицитов, добавила диетолог.

Мухина призвала критически оценивать подобные заявления, осознавая, что «ленивые» способы похудения всегда имеют свои «подводные камни», представляющие угрозу для здоровья.