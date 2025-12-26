Диетолог рассказала, как приготовить легкие и полезные десерты

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что для создания легких и здоровых десертов подойдут простые и натуральные продукты. В качестве основы можно взять свежие или замороженные ягоды и фрукты: например, груши, яблоки и цитрусы, сообщает сайт «Узнай.ру» .

«Их можно использовать как в свежем виде, так и в составе сорбетов или желе. Хороший вариант — десерты на основе белка: безе, легкие муссы, желе с добавлением агар-агара или желатина. Для вкуса подойдут какао-порошок или растопленный темный шоколад, а также орехи и сухофрукты», — пояснила специалист.

По ее словам, еще один легкий вариант — сорбет. По сути, это замороженный сок из фруктов или ягод. Для детей можно приготовить домашнее мороженое: банан разрезается, надевается на палочку, окунается в растопленный молочный шоколад, посыпается измельченными орехами или кокосовой стружкой и помещается в морозильную камеру. Вместо банана можно взять дольки мандарина, яблока или другие фрукты.

Также можно создать десерт из сухофруктов: например, извлечь косточку из чернослива, вложить внутрь миндаль и подать с взбитым нежирным йогуртом. В крайнем случае подойдет и сметана с низким процентом жирности. Соломатина добавила, что идеальная замена сахару — жидкая стевия, почти не отличимая по вкусу от обычного сахара.

Если в десерте необходимо тесто, предпочтительнее использовать цельнозерновую муку: овсяную, гречневую или другую аналогичную. Она уменьшает калорийность блюда, исключает резкие скачки уровня глюкозы и благотворно влияет на пищеварение благодаря большому содержанию клетчатки, заключила диетолог.

