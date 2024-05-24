Диетолог предупредил, что некоторым людям опасно есть окрошку

Диетолог Андрей Бобровский рассказал, что окрошку нежелательно есть пациентам, у которых имеются болезни органов пищеварения, желчного пузыря и поджелудочной железы. Люди без указанных недугов могут смело пробовать разные виды этого блюда и чередовать ингредиенты, сообщает «ФедералПресс» .

Врач обратил внимание, что очевидный плюс окрошки — разнообразие этого блюда. По его словам, знаменитое яство можно приготовить по сотням разных рецептов, каждый из которых будет иметь свои особенности.

«Некоторые рецепты подразумевают майонез в большом количестве, они менее полезны, чем на том же квасе и кефире, но в целом это все-таки диетическое блюдо, и ее не просто чем-то испортить», — сказал Бобровский.

По мнению диетолога, окрошка добавлением курицы также будет более полезным блюдом, чем с вареной или докторской колбасой.