Диетолог Подмосковья рассказала об оптимальном способе подсчета калорий

Каждый день мы стоим перед выбором продуктов, но вряд ли часто задумываемся, какой эффект они оказывают на наше самочувствие. От том, что такое калории и почему их контроль помогает поддерживать здоровье, рассказала главный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина, сообщает пресс-служба ведомства.

«Калория — это единица измерения энергии, содержащейся в пище. Они могут быть как полезными — из качественных цельных продуктов, так и вредными — из пищи глубокой обработки, сладостей, алкоголя, фаст-фуда. Подсчет калорий сегодня становится не просто трендом, а необходимостью для многих. Если человек хочет поддерживать здоровье, управлять весом или просто чувствовать себя лучше, то ему ежедневно необходима информация, сколько в его питании калорий и какого качества. Многие отказываются от подсчета калорий из-за необходимости постоянно думать об этом, записывать, делать вычисления. К счастью, современные технологии помогают минимизировать усилия и сохранить мотивацию контролировать калорийность рациона», — говорит специалист.

Сэкономить время, снизить рутину и стресс при подсчете калорий поможет использование приложений в телефоне или компьютере. Они могут автоматически считать калории, если отсканировать штрих-код или выбрать продукт из встроенной базы данных. Также проще посчитать калорийность съеденного, если готовить еду дома. Это позволяет контролировать и ее качество, и размер порций.

«Минимизация калорийности не всегда ведет к здоровью. Кроме количества калорий необходимо обращать внимание на питательные свойства продуктов и контролировать соотношение в рационе жиров, белков и углеводов. Важно, чтобы организм получал для физиологических процессов все необходимые вещества, включая витамины и минералы. Подсчет калорий может стать эффективным инструментом для осознанного выбора продуктов и режима питания. Стоит начать разбираться с калориями, чтобы управлять своим здоровьем, а не пассивно наблюдать за его изменениями. Раз в месяц норму калорий, белков, жиров и углеводов нужно пересчитывать, ориентируясь на динамику снижения веса», — добавляет главный диетолог.

Сейчас идет Неделя популяризации подсчета калорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.