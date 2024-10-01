Диетолог Подмосковья рассказала, как составить рацион питания в зрелом возрасте

С возрастом иммунитет становится более уязвимым, снижается уровень гормонов и пищеварительных ферментов, способность усваивать полезные вещества из пищи. О том, как людям зрелого возраста поддерживать здоровье с помощью питания, рассказала главный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Правильное питание может замедлить биологическое старение и на долгие годы поддержать хорошее самочувствие, когнитивные способности и физическую активность. Пожилые люди нуждаются в достаточном количестве белков 1 г на 1 кг массы тела. Хорошее соотношение между животными и растительными белками в рационе — 1:1», — отметила специалист.

Из белков животного происхождения предпочтительны белое мясо птицы и рыба: речная — судак, щука, карп, морская — треска, скумбрия. Желательно употреблять рыбу не менее 3 раз в неделю в отварном виде.

Пожилой человек может себе позволить 2–3 яйца в неделю, лучше всмятку или в виде омлета.

Красное мясо и бульоны стоит ограничивать, т. к. в них много пуринов, азотистых веществ и холестерина. Они могут способствовать образованию камней в почках и развитию подагры. Также необходимо снизить потребление колбас, консервов, солений. Овощи лучше запекать, тушить или готовить на пару. Соль свести к минимуму.

Особое внимание диетолог обращает на важность ограничения простого сахара до 30 г в день, а также сладостей, белого хлеба, сдобной выпечки. Советует предпочесть сухофрукты вместо конфет. И есть их после еды, но не вместо. Включать в рацион ягоды и фрукты. Сезонные ягоды очень полезны.

Включать в рацион сложные углеводы, богатые клетчаткой и пектинами: овощи, фрукты, крупы, цельнозерновой хлеб. Овощи должны сопровождать каждый прием пищи.

«Важно следить за количеством жиров в рационе: людям 60+ — не более 70–80 г в день, 75+ — 65–70 г. При ожирении — не более 45-50 г. Не менее 50% суточного объема жиров должны составлять растительные масла. Необходимо включать в рацион продукты с Омега 3 и Омега 9. Хорошие жиры — рыбный, оливковое и льняное масло. Не стоит есть животные насыщенные и трансжиры, пальмовое, кукурузное, кунжутное и другие масла с Омега 6», — сказала диетолог.

Суточная потребность в воде у пожилых людей — около 1,5 л. Ограничение жидкости возможно только по показаниям врача. Полезны соки, компоты, отвар шиповника, слабый чай с молоком и лимоном. Лучше избегать крепкого кофе или чая. Кофе можно заменить цикорием или молоком, но не более 1 чашки в день.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.