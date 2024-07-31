Диетолог ответила, следует ли пить воду во время тренировки

сегодня в 19:28

Диетолог Разаренова посоветовала не пренебрегать водой на тренировках

Врач-диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаренова заявила, что во время занятий спортом важно получать достаточное количество жидкости. Вода играет важную роль в процессах терморегуляции и обеспечивает циркуляцию питательных веществ в организме.

«Употребление воды помогает предотвратить обезвоживание, которое может негативно повлиять на физическую активность и самочувствие. Обезвоживание снижает уровень энергии и концентрацию, ухудшает способность организма охлаждаться», — отметила эксперт в эфире радио Sputnik.

Разаренова рекомендует пить воду небольшими глотками, чтобы поддерживать водный баланс. На тренировках можно использовать специальные спортивные напитки с высоким содержанием электролитов, которые помогут компенсировать потерю минералов.

Врач добавила, что по данному вопросу всегда лучше проконсультироваться с тренером или специалистом по питанию.