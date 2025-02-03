Диетолог назвала самый полезный способ приготовления яиц

Яйца занимают важное место в рационе россиян благодаря своей универсальности и питательным свойствам. Диетолог Елена Соломатина предложила оптимальный способ их приготовления, который позволяет максимально усваивать содержащиеся в желтке питательные вещества, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

«Лучший вариант — в мешочек. То есть когда белок сварен, а желток не доварен, он не совсем жидкий, но и не твердый», — заявила диетолог.

Это позволяет максимально усваивать холин, витамины D и A. Кроме того, варка яиц помогает предотвратить риск заражения сальмонеллой, особенно если есть сомнения в их свежести.

Соломатина отметила, что и другие способы приготовления, как омлет и яичница, также допустимы. Хотя при жарке могут образовываться канцерогены, кратковременная обработка на слабом огне делает эти блюда безопасными. Омлет, готовящийся накрытым, сохраняет больше питательных элементов благодаря добавлению молока, а яичница в виде глазуньи позволяет получить хорошо приготовленный белок с течением желтка.

Что касается потребления яиц, мнения о влиянии холестерина на здоровье изменились. Хотя яйца действительно содержат холестерин, наличие лецитина в них помогает предотвратить его оседание на стенках сосудов. Людям с атеросклерозом стоит соблюдать осторожность, но здоровому человеку можно употреблять до двух яиц в день без опасений.

Интересно, что яйца, особенно белок, полезно есть даже на ужин, так как он легко усваивается и способствует выработке соматотропного гормона, поддерживающего восстановительные процессы в организме. По сути, два вареных белка перед сном могут быть отличным перекусом и не приведут к набору веса.