Диетолог назвала продукты, помогающие омолодить организм после 50 лет

Врач Соломатина посоветовала людям старше 50 лет есть морепродукты и крупы

После 50 лет следует не только почаще бывать на свежем воздухе и уделять время физической активности, но и подумать об изменении рациона. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, это поможет избежать развития некоторых заболеваний, сообщает газета «Вечерняя Москва».

«Из-за неправильного питания обостряются хронические заболевания. Чаще всего это ожирение, атеросклероз, артериальная гипертония, сердечно-сосудистые недуги», — предупредила медик.

Чтобы лучше себя чувствовать, людям старше 50 лет следует употреблять морепродукты и морскую рыбу, кисломолочные продукты, крупы и овсянку, макароны твердых сортов и хлеб со злаками, а также не забывать про витаминные комплексы. Трапезы можно разбавлять свежими фруктами, травами и овощами — базиликом, петрушкой, щавелем.

Вместе с тем людям в возрасте рекомендуется избегать обильного потребления клетчатки, добавила Соломатина.